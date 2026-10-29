Поиск

Житель Грайворона ранен в результате атаки FPV-дрона на частный дом

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Грайвороне мужчина получил множественные осколочные ранения в результате удара FPV-дрона по частному дому, сообщил оперштаб Белогородской области.

Раненого в тяжелом состоянии доставили в Грайворонскую ЦРБ, а затем перевели в Белгород в областную клиническую больницу.

В результате взрыва дрона загорелись кровля и второй этаж дома, их потушили пожарные.

В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон сдетонировал во дворе частного дома - повреждены окна, фасад, входная группа и забор.

В Шебекине при взрыве FPV-дрона была пробита кровля здания на предприятии. Второй дрон сдетонировал возле многоквартирного дома - повреждено остекление. В селе Репное Шебекинского округа от удара дрона посекло прицеп грузового автомобиля.

В поселке Томаровка Яковлевского округа вследствие атаки беспилотника повреждены навес, фасады двух коммерческих объектов и три транспортных средства.

Октябрьский Шебекино Белогородская область Грайворон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море могут смягчить в 2030 г.

Мариуполь и прилегающие районы обесточены из-за аварии

Силуанов сказал, что индексация в ЖКХ отражается и на расходах бюджета

 Силуанов сказал, что индексация в ЖКХ отражается и на расходах бюджета

Путин обвинил страны Запада в "разрушении ливийской государственности"

 Путин обвинил страны Запада в "разрушении ливийской государственности"

Россия обсуждала с Египтом размещение там производства беспилотных авиасистем

Путин обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Алешках

Минздрав РФ в 2027 году добавит в национальный календарь прививок вакцину от ВПЧ

 Минздрав РФ в 2027 году добавит в национальный календарь прививок вакцину от ВПЧ

Думский комитет по цифровому развитию заведет свой ИИ-агент

В "ДОМ.РФ" сообщили, что долг "Самолёта" перед компанией составляет 80 млрд руб.

 В "ДОМ.РФ" сообщили, что долг "Самолёта" перед компанией составляет 80 млрд руб.

Прибыль российских страховщиков за 9 месяцев снизилась вдвое
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 125 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12643 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3997 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов