Житель Грайворона ранен в результате атаки FPV-дрона на частный дом

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Грайвороне мужчина получил множественные осколочные ранения в результате удара FPV-дрона по частному дому, сообщил оперштаб Белогородской области.

Раненого в тяжелом состоянии доставили в Грайворонскую ЦРБ, а затем перевели в Белгород в областную клиническую больницу.

В результате взрыва дрона загорелись кровля и второй этаж дома, их потушили пожарные.

В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон сдетонировал во дворе частного дома - повреждены окна, фасад, входная группа и забор.

В Шебекине при взрыве FPV-дрона была пробита кровля здания на предприятии. Второй дрон сдетонировал возле многоквартирного дома - повреждено остекление. В селе Репное Шебекинского округа от удара дрона посекло прицеп грузового автомобиля.

В поселке Томаровка Яковлевского округа вследствие атаки беспилотника повреждены навес, фасады двух коммерческих объектов и три транспортных средства.