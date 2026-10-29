Россия за 9 месяцев увеличила выручку от экспорта в Японию морских ежей и кальмаров

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия за девять месяцев 2026 года экспортировала в Японию живых морских ежей на $63 млн, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил Рыбный союз, изучив японскую таможенную статистику.

В натуральном выражении объем поставок составил 6 тысяч тонн.

Экспорт мороженых кальмаров за этот период вырос на 1%, до 1,6 тысячи тонн. Стоимость поставок увеличилась на 20%, до $7 млн.

Союз сообщил, что к 26 октября российские рыбаки выловили 77 тысяч тонн кальмаров, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Россия занимает шестое место в мире по объему поставок рыбы и морепродуктов в Японию (после Китая, Чили, США, Вьетнама и Таиланда) с долей порядка 6% в весе и 7% в деньгах.