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Заболеваемость мышиной лихорадкой в РФ стала самой низкой за 10 лет

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в России в 2020 году стал самым низким за последние 10 лет из-за пандемии коронавируса, сообщается в понедельник на сайте Роспотребнадзора.

"Причиной серьезного снижения регистрации случаев заболевания в 2020 году, даже в эндемичных по ГЛПС регионах, стала пандемия COVID-19, ограничившая перемещение населения, в том числе поездки на дачные участки и в сельские районы, то есть в регионы повышенного риска инфицирования человека хантавирусами. Показатель заболеваемости ГЛПС в 2020 году в Российской Федерации (2,62 на 100 тыс. населения) стал самым низким за последние 10 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в 2020 году было зарегистрировано 3 тыс. 845 случаев заражения мышиной лихорадкой. Как и сообщалось прежде, максимальный уровень заболеваемости сохраняется в Приволжском федеральном округе.

Роспотребнадзор напоминает, что источником инфекции являются грызуны. Чаще всего люди заражаются при вдыхании пыли, посещении леса, во время отдыха на природе, работах на дачных и приусадебных участках.

Роспотребнадзор коронавирус

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