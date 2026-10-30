В Белгородском округе в результате атаки БПЛА ранен мужчина

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА есть пострадавший, сообщил региональный оперштаб.

Рядом с селом Пуляевка Белгородского округа дрон атаковал сельхозтехнику. Там мужчина получил осколочные ранения спины, плеча, предплечья и ног, скорая помощь отвезет его в областную клиническую больницу. Техника повреждена.

В Шебекине в результате атак FPV-дронов повреждены остекление здания предприятия, частного и многоквартирного домов, кровля социального объекта, шесть легковых и грузовой автомобили. Еще одна машина сгорела. В селе Белянка Шебекинского округа дрон сдетонировал о дорожное полотно — в частном доме посекло кровлю.



В Красной Яруге от детонации дрона поврежден объект инфраструктуры. В результате атак еще нескольких FPV-дронов разбиты окна частного дома и два автомобиля.



В Грайворонском округе в хуторе Масычево FPV-дрон ударил по домовладению, там разбиты окна и посечена стена гаража. В селе Смородино при атаке дрона повреждено остекление частного дома и двух хозпостроек.



В Яковлевском округе в селе Гостищево в результате детонации беспилотника повреждены автомобиль, остекление и входная группа частного дома.

