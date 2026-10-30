В Орловской области ввели выплату студенческим семьям при рождении ребенка

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Орловская область ввела единовременную выплату 300 тысяч рублей для студенческих семей при рождении ребенка, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ее смогут получать студенческие семьи или единственный родитель на детей, рожденных с 1 января 2026 года.

Право на выплату имеют родители в возрасте до 35 лет включительно при условии, что один или оба из них обучаются очно в образовательных учреждениях региона, семья проживает в Орловской области, а ребенок зарегистрирован в местном ЗАГСе. Заявление на получение выплаты можно подать в течение года со дня рождения ребенка.