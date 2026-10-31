Песков сообщил, что Лантратова и Лубинец установили хороший диалог

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец установили хороший диалог и потихоньку начинают друг другу доверять, сказал в комментарии "Ведомостям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У них хороший диалог установился. Это важно. Они потихоньку начинают друг другу доверять. Это для правозащитной работы - хорошо", - прокомментировал он взаимодействие Лантратовой и Лубинца.

На вопрос о том, может ли в дальнейшем Лантратова посетить осужденных россиян, которые находятся в заключении на Украине, а Лубинец - украинцев, осужденных в России, Песков сказал, что таких договоренностей сейчас нет.

"Если будет поставлен вопрос, наверняка сначала они договорятся о таком плане. Потом, разумеется, каждому потребуется согласование с компетентными службами. Этот процесс многоступенчатый. Пока никаких договоренностей на этот счет нет", - ответил пресс-секретарь президента РФ.