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В Нижегородской области частично восстановили электроснабжение домов после атаки БПЛА

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение части домов Кстовского района Нижнего Новгорода после атаки БПЛА в воскресенье, сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

"В ряде частных домов нескольких населенных пунктов Кстовского района электроснабжение уже восстановлено, но еще не полностью - специалисты продолжают работу", - написал он в своем канале в Мах.

Также, по его словам, "силы брошены на восстановление привычных параметров горячего водоснабжения и отопления в части многоквартирных домов Кстова".

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Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе в воскресенье отражается массированная атака БПЛА, уничтожено более сотни дронов. Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе.

Из-за обломков БПЛА пострадала женщина, находившаяся в автомобиле.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уточнял, что повреждено промпредприятие и объект коммунальной инфраструктуры.

Власти Нижегородской области принимают меры для обеспечения наличия топлива на АЗС и просят водителей не создавать ажиотаж.

Нижний Новгород Юрий Шалабаев Нижегородская область
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