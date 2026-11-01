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Выездной МФЦ организовали в Симферополе для оформления документов жителям Алешек

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова сообщила об организации Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) для жителей Алешек в Симферополе.

"В оздоровительном центре в Симферополе, в пункте временного пребывания, был организован выездной МФЦ. Специалисты приехали к людям, чтобы помочь восстановить документы и на месте решить необходимые вопросы", - написала она в своем канале в мессенджере Max.

Лантратова уточнила, что жители Алешек могли оформить или подтвердить СНИЛС, получить ИНН, обратиться по вопросам гражданства, восстановления паспорта и свидетельства о рождении.

"Сотрудники помогали зарегистрироваться на Госуслугах, рассказывали о мерах социальной поддержки. Также была организована работа представителей банков для открытия счетов, необходимых для получения выплат", - пояснила она.

Лантратова отметила, что людям уже выдали сим-карты -"после пережитого особенно важно иметь возможность позвонить родным, услышать знакомый голос и сказать, что всё хорошо".

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По ее словам, для эвакуированных "устроили праздничный вечер и отдельную программу для детей".

"С теми, кто по своему желанию уехал в другие города, тоже остаемся на связи. Подключаем региональных уполномоченных, чтобы помощь была рядом", - сказала Лантратова.

Омбудсмен поблагодарила "администрацию Краснодарского края и Республики Крым, сотрудников пунктов размещения, врачей, психологов, волонтеров и всех, кто участвует в этой работе".

Договоренности о временном прекращении огня для проведении гуманитарной миссии по эвакуации жителей города Алешки Херсонской области были достигнуты при участии первой леди США Мелании Трамп. 30 октября она сообщила, что из населенного пункта эвакуировали более 750 человек.

Алешки Симферополь Яна Лантратова
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