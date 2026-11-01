Эвакуированных из Алешек доставили в ПВР на Кубани

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Жителей Алешек, эвакуированных из города в ходе гуманитарной миссии, доставили в пункт временного размещения (ПВР) в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации края.

"В Краснодарском крае приняли жителей Алешек Херсонской области. Для них подготовили пункт временного размещения в одном из оздоровительных комплексов", - говорится в сообщении.

В администрации сообщили, что волонтеры помогли гостям оформить документы, перенести вещи и заселиться. "Особое внимание уделили маломобильным гражданам, которым требуется постоянная помощь", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в комплексе предусмотрены двух-, трех- и четырехместные номера, в том числе для семей с детьми. Кроме того, предусмотрена возможность размещения с домашними животными.

Договоренности о временном прекращении огня для проведении гуманитарной миссии по эвакуации жителей города Алешки Херсонской области были достигнуты при участии первой леди США Мелании Трамп. 30 октября она сообщила, что из населенного пункта эвакуировали более 750 человек.

Российская армия с 04:00 по московскому времени 27 октября прекратила огонь и ввела "режим тишины" на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки, сообщало Минобороны РФ.

Вечером в пятницу, 30 октября, уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

Как сообщалось, в пятницу эвакуированных жителей доставили в ПВР в Симферополь. Ранее их вывезли организованной колонной из Алешек по специальному гуманитарному коридору. В миссии участвовали уполномоченные по правам человека в РФ и Верховной рады Украины.