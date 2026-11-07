РФ исходит из преемственности декларируемой администрацией Трампа внешней политики

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Россия исходит из того, что администрация президента США Дональда Трампа сохранит преемственность во внешней политике после победы Демократической партии на промежуточных выборах, заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

"Исходим из преемственности декларируемой администрацией Дональда Трампа внешнеполитической линии. Продолжается двусторонний диалог в разных форматах по темам, представляющим обоюдный интерес", - сказал Гусаров, отвечая на вопрос, как результаты выборов скажутся на отношениях Москвы и Вашингтона.

При этом он отметил, что в Москве не собираются торопиться с оценками возможного воздействия выборов на перспективы российско-американских отношений.

Полный текст интервью Гусарова будет опубликован на сайте www.interfax.ru в 18:00.