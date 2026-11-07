РФ не ставит обеспечение своих интересов в сфере безопасности в зависимость от электоральных циклов в США

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Россия не ставит обеспечение своих жизненно важных интересов в сфере безопасности в зависимость от электоральных циклов в Соединенных Штатах, заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

"Российская Федерация не будет ставить обеспечение жизненно важных интересов в сфере безопасности в зависимость от внутриамериканских электоральных циклов, как бы результаты последних ни влияли на международную обстановку", - сказал он.

Демократы получили большинство как в палате представителей, так и в сенате, сообщили ранее американские СМИ. Президент США Дональд Трамп выразил готовность работать с новым составом конгресса.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru в 18:00.