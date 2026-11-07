В МИД РФ заявили, что Москву не тревожит формирование антироссийского консенсуса в Конгрессе США

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Москва ожидает, что Конгресс США в новом составе будет ставить помехи на пути реализации инициатив по нормализации отношений РФ-США, заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

"Предполагаем, что Конгресс США и в новом составе будет подвержен деструктивному воздействию сформировавшегося там антироссийского консенсуса и, следовательно, вероятно, продолжит постановку помех на пути реализации значимых инициатив по нормализации российско-американских отношений", - сказал Гусаров.

Но Москву, по его словам, "подобное развитие не тревожит".

"На наш взгляд, это стало бы ошибкой, прежде всего, с точки зрения интересов самих США. Нас подобное развитие не тревожит, и на решимость последовательно выполнять стоящие перед нашей страной внешнеполитические задачи не повлияет", - заключил Гусаров.

Полный текст интервью Гусарова будет опубликован на сайте www.interfax.ru в 18:00.