Крупный пожар на складе масел в Ростове-на-Дону ликвидирован спустя сутки

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе масел и полимерных материалов в Ростове-на-Дону, где огонь распространился на площади 8 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как отмечается в сообщении, пожар ликвидирован в воскресенье в 12:38.

Ранее сообщалось, что пожар возник накануне утром в Ростове-на-Дону по адресу: улица Туполева, 16А. По данным МЧС, там расположен склад для хранения масел и полимерных материалов.