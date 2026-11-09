Поиск

МАГАТЭ получило данные о гибели сотрудников Запорожской АЭС и ТЭС при ударах БПЛА

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Беспилотные атаки на Запорожскую АЭС и Запорожскую ТЭС в понедельник привели к гибели двух сотрудников этих станций, сообщает МАГАТЭ.

"Агентству сообщили, что сотрудник Запорожской АЭС погиб сегодня при атаке БПЛА. Еще в одной атаке БПЛА сегодня погиб сотрудник расположенной поблизости Запорожской ТЭС", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удары и заявил, что эти "неприемлемые атаки нарушают столпы ядерной безопасности". Он настаивает на прекращении атак.

Ранее в понедельник представители ЗАЭС сообщили о гибели сотрудника станции в результате удара дрона по автомобилю.

"Сегодня утром по дороге на работу погиб наш коллега - электрослесарь Запорожской АЭС. Автомобиль, в котором он ехал, был атакован дроном ВСУ", - говорится в канале станции в Max.

МАГАТЭ ЗАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС примет участие в переговорах в Абу-Даби

Трафик через аэропорты Москвы за 9 месяцев снизился на 4%

 Трафик через аэропорты Москвы за 9 месяцев снизился на 4%

Российская делегация вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине

 Российская делегация вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине

В Москве отметили отсутствие у ряда стран Европы реального желания закончить конфликт на Украине

Финляндия ограничит въезд в страну российских спортсменов

 Финляндия ограничит въезд в страну российских спортсменов

Удвоение штрафов за нарушение общественного порядка рекомендовано к I чтению

Поправки об увеличении штрафов за экономические преступления одобрены кo II чтению

Лавров заявил, что первым пунктом на переговорах в Абу-Даби будут вопросы безопасности РФ и Украины

 Лавров заявил, что первым пунктом на переговорах в Абу-Даби будут вопросы безопасности РФ и Украины

В Казани на фоне нехватки дворников закупили роботов для уборки дворов

 В Казани на фоне нехватки дворников закупили роботов для уборки дворов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12859 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4109 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов