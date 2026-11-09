МАГАТЭ получило данные о гибели сотрудников Запорожской АЭС и ТЭС при ударах БПЛА

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Беспилотные атаки на Запорожскую АЭС и Запорожскую ТЭС в понедельник привели к гибели двух сотрудников этих станций, сообщает МАГАТЭ.

"Агентству сообщили, что сотрудник Запорожской АЭС погиб сегодня при атаке БПЛА. Еще в одной атаке БПЛА сегодня погиб сотрудник расположенной поблизости Запорожской ТЭС", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удары и заявил, что эти "неприемлемые атаки нарушают столпы ядерной безопасности". Он настаивает на прекращении атак.

Ранее в понедельник представители ЗАЭС сообщили о гибели сотрудника станции в результате удара дрона по автомобилю.

"Сегодня утром по дороге на работу погиб наш коллега - электрослесарь Запорожской АЭС. Автомобиль, в котором он ехал, был атакован дроном ВСУ", - говорится в канале станции в Max.