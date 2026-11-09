Первым замминистра финансов назначен Павел Кадочников

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Замминистра финансов Павел Кадочников назначен первым замминистра вместо Ирины Окладниковой, перешедшей на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов сообщал, что внес в правительство кандидатуру Павла Кадочникова для рассмотрения на пост первого заместителя министра, отметив, что на новой позиции он будет курировать бюджет и межбюджетные отношения.

Также заместителем министра финансов назначен директор департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты Курбан Курбанов. В должности замминистра финансов он будет курировать деятельность департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки и департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты. Кроме того, будет координировать вопросы, связанные с реализацией Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года.

Кадочников стал замминистра финансов в январе 2020 года. В этой должности он курировал департамент межбюджетных отношений, департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, а также департамент бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты.

До прихода в Минфин он был президентом Центра стратегических разработок, проректором по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития, исполнительным директором Российского центра исследований АТЭС и руководителем научного направления Института экономической политики имени Егора Гайдара. Кадочников родился в Красноярске, окончил Московский физико-технический институт. Доктор экономических наук.

Курбанов пришел в Минфин в 2010 году в департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки. В 2019 году он возглавил департамент бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты. Он родился в Хасавюрте, окончил Академию бюджета и казначейства Министерства финансов.