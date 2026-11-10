Поиск

Рябков заявил о преждевременности оценок переговоров в Абу Даби

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Член российской делегации, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пока рано оценивать проходящие в Абу-Даби переговоры, диалог продолжится в среду.

"Рано об этом говорить", - сказал он, отвечая на вопрос ИС "Вести" о том, как он оценивает первый день переговоров.

Он также утвердительно ответил на вопрос, ожидается ли в среду продолжение дискуссий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее во вторник заявил, что на переговорах в Абу-Даби по предложению США и с согласия России будут обсуждаться параметры региональной безопасности под гарантии, которые начнут функционировать по завершении конфликта.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Россию на переговорах также представляет замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков, замглавы МИД РФ Сергей Рябков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков, а также ряд экспертов.

С американской стороны в переговорах принимали участие спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Также в переговорах принимает участие верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

В начале переговоров глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский выразил надежду на то, что встреча позволит продвинуться на пути к миру.

Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби прошли продуктивно, но у сторон остается много работы.

МИД РФ Сергей Рябков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Встреча Путина и Лукашенко проходит в Ново-Огареве

 Встреча Путина и Лукашенко проходит в Ново-Огареве

Что произошло за день: вторник, 10 ноября

Крупнейшие банки в октябре сократили долю на аукционах ОФЗ до 45,5% с 73,6%

Пресс-подход делегации РФ на переговорах в Абу-Даби состоится в среду

Собянин пообещал оперативно информировать в соцсетях о ракетной опасности и угрозе БПЛА

 Собянин пообещал оперативно информировать в соцсетях о ракетной опасности и угрозе БПЛА

Переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию продолжатся в среду

 Переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию продолжатся в среду

"Яндекс" восстановил доступ к 97% клиентских данных в Yandex Cloud

 "Яндекс" восстановил доступ к 97% клиентских данных в Yandex Cloud

РФ не собирается препятствовать американцам в контактах с европейцами по Украине

 РФ не собирается препятствовать американцам в контактах с европейцами по Украине

Трудовые мигранты в РФ с 2027 г. буду платить налог за неработающих членов семьи

 Трудовые мигранты в РФ с 2027 г. буду платить налог за неработающих членов семьи

Кишинев присоединится к санкционной политике Евросоюза в отношении Москвы и Минска
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12878 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4122 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов