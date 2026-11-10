Рябков заявил о преждевременности оценок переговоров в Абу Даби

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Член российской делегации, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пока рано оценивать проходящие в Абу-Даби переговоры, диалог продолжится в среду.

"Рано об этом говорить", - сказал он, отвечая на вопрос ИС "Вести" о том, как он оценивает первый день переговоров.

Он также утвердительно ответил на вопрос, ожидается ли в среду продолжение дискуссий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее во вторник заявил, что на переговорах в Абу-Даби по предложению США и с согласия России будут обсуждаться параметры региональной безопасности под гарантии, которые начнут функционировать по завершении конфликта.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Россию на переговорах также представляет замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков, замглавы МИД РФ Сергей Рябков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков, а также ряд экспертов.

С американской стороны в переговорах принимали участие спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Также в переговорах принимает участие верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

В начале переговоров глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский выразил надежду на то, что встреча позволит продвинуться на пути к миру.

Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби прошли продуктивно, но у сторон остается много работы.