Российские низкоорбитальные спутники связи за рубежом будут контролировать местные силовики

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Создаваемая Россией низкоорбитальная группировка связи при использовании иностранными партнерами будет контролироваться местными силовыми структурами, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на встрече с главами представительств иностранных государств в Москве.

"Мы создаем свой низкоорбитальный сегмент широкополосного доступа в интернет, предлагаем всем странам к нему подключаться, потому что принципиальное отличие нашей системы - это полная информационная безопасность за счет создания станций и сегментов в ваших странах, которые будут контролироваться только вашими силовыми структурами", - сказал он.

В России созданием низкоорбитальной группировки связи широкополосного доступа в интернет занимается частная аэрокосмическая компания "Бюро 1440". Два пакетных запуска группировки были выполнены 23 марта и 20 июля. Сейчас на орбите работают 30 спутников.

20 мая 2025 года Баканов заявил, что спутниковая система российской частной компании "Бюро 1440" войдет в нацпроект по космосу.

27 января заместитель гендиректора по развитию бизнеса и продукта "Бюро 1440" Дмитрий Агафонов сообщил, что низкоорбитальная спутниковая группировка компании будет насчитывать 292 аппарата к 2027 году.

"Роскосмос" также предлагает создание национальных спутниковых систем связи, готов обсуждать поставки техники, двигателей и проекты космических ракетных комплексов с международными партнерами, заявил Баканов.

"Работаем в многостороннем и двустороннем форматах. Предлагаем партнерам создание и модернизацию национальных спутниковых систем связи, дистанционного зондирования Земли и навигационных инфраструктур. Готовы обсуждать поставки техники, двигателей, геоинформационные сервисы и проекты космических ракетных комплексов", - сказал он.

Он сообщил, что международное сотрудничество развивается, несмотря на санкции. "Это совместные проекты, доступ к технологиям, подготовка кадров и взаимная выгода", - отметил глава госкорпорации.

"Отдельный формат - поэтапный трансфер технологий и локализация производства", - сказал Баканов.

По его словам, "Роскосмос" заинтересован не только в поставках готовых изделий, но и в развитии компетенций национальных космических отраслей международных партнеров.

"Речь может идти не только о поставках техники, мы готовы сформировать в стране собственное космическое агентство, профильное и готовое. Можем помочь здесь и экспертно и методически, поскольку уже для ряда стран мы такую работу провели", - сообщил глава "Роскосмоса".

Баканов также отметил важность долгосрочного сотрудничества.