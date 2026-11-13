В Белгородской области двое пострадали от удара FPV-дрона по машине

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Почаево Грайворонского округа, сообщил региональный оперштаб.

В результате мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения и ожоги. Их доставили в Грайворонскую ЦРБ. Их машина повреждена.

В Шебекине от атак FPV-дронов повреждены остекление двух многоквартирных и двух частных домов, а также пять автомобилей. Одна машина горела.