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В белгородском селе в результате атаки дрона ранен велосипедист

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон атаковал велосипедиста, сообщил оперштаб Белгородской области.

Он госпитализирован в тяжелом состоянии с непроникающим ранением грудной клетки, множественными осколочными ранениями спины, рук и ног. На лечение его переведут в Белгород.

В Грайвороне от взрыва FPV-дрона загорелся частный дом, его потушили. Еще один дрон ударил по коммерческому объекту и повредил крышу.

В нескольких других населенных пунктах четырех округов в результате атак БПЛА повреждения получили автомобили, частные дома и хозстройки, а также остекление.

Белгородская область Грайворонский округ Грайворон
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