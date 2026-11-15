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В Омске ликвидировали открытое пламя в автоцентре

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные в 23:04 (20:04 мск) ликвидировали открытое горение в автоцентре в Омске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Как сообщалось, информация о пожаре в Омске в автоцентре на ул. Семиреченская поступила в 17:16 по местному времени (14:16 мск). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля здания. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров.

По предварительным данным, были эвакуированы 23 автомобиля, пострадавших нет.

Для тушения пожара было задействовано 60 сотрудников МЧС и 18 единиц техники.

Омск
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