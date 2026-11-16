"Газпром" сделал свою политику энергоэффективности обязательной для партнеров

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" сделало свою "Политику в области энергоэффективности и энергосбережения" обязательной для всех партнеров концерна и распространило ее на весь жизненный цикл проектов.

Впервые документ был принят в 2018 году; в октябре 2026 года правление концерна приняло его обновленную версию. Текст размещен на сайте компании.

Ранее данная практика была обязательна для исполнения работниками ПАО "Газпром" и дочерних обществ, а также рекомендована для зависимых обществ. Теперь ее положения обязательны также для "всех заинтересованных сторон, привлекаемых к деятельности компании".

В качестве одного из основных механизмов реализации политики отдельно прописано "обеспечение интеграции энергоэффективности на каждом уровне управления и в каждый производственный и вспомогательный процесс". Закреплено обязательство внедрять экономически обоснованные передовые технологии и инновационные решения не только при проектировании, но и при "реконструкции, техническом перевооружении и модернизации производственных объектов, направленные на минимизацию удельного потребления энергоресурсов на всем протяжении их жизненного цикла".

В целях политики постоянное снижение "уровня воздействия на окружающую среду" заменено на снижение "углеродного следа производимой продукции". Принцип "бережного отношения к энергетическим ресурсам" переформулирован на их "максимально эффективное использование".

Пресс-служба "Газпрома" отмечала, что текст актуализирован в соответствии с требованиями национального стандарта ИСО 50001 и Энергетической стратегией России на период до 2050 года.

Документ является основой для установления корпоративных энергетических целей и формирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Корпоративные энергетические цели и показатели энергетической результативности формируются на трехлетний период с ежегодной актуализацией. Для достижения целевых показателей ежегодно разрабатывается и реализуется Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащая план мероприятий. Организована постоянно действующая Рабочая группа по совершенствованию системы управления энергоэффективностью.

В 2018-2025 годах "Газпром" на 145,5 млрд рублей снизил затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) для собственных технологических нужд. Экономия ТЭР в основных видах деятельности составила 34,85 млн тонн у. т., в том числе природного газа - 28,88 млрд куб. м, электроэнергии - 3,13 млрд кВт·ч.

В компании проводится системная работа по повышению энергетической эффективности: расширяется применение энергоэффективного оборудования, используются современные энергосберегающие технологии, запускаются новые энергосберегающие проекты.

В частности, на объектах "Газпрома" ведется замена традиционного освещения на светодиодное. К 2025 году доля такого оборудования превысила 75%.

Реализуются мероприятия по сохранению газа на производственных объектах, а также при ремонте на газопроводах. Например, с помощью мобильных компрессорных станций основной объем газа из отключенного на время ремонта участка газопровода перекачивается в действующий участок или в параллельную нитку. Всего в 2018-2025 годах, в том числе благодаря применению МКС, при ремонтах сохранено более 14 млрд куб. м газа. Это сопоставимо с ежегодным потреблением в Башкирии - одном из наиболее газифицированных российских регионов.