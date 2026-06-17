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В Иркутской области приняли закон о возможном умерщвлении бродячих собак

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Заксобрание Иркутской области приняло в окончательном чтении законопроект об обращении с животными без владельцев, который допускает их умерщвление в отдельных случаях. Трансляция заседания прошла на сайте заксобрания.

За принятие закона проголосовали 35 депутатов, один был против, трое воздержались и один парламентарий не голосовал.

Законопроект внесла Ассоциация муниципальных образований Иркутской области.

Он вводит понятие - экстраординарная ситуация, то есть временно сложившаяся в регионе или его части обстановка, при которой возникла угроза безопасности жителей от нападений безнадзорных животных или от распространения переносимых ими опасных для человека болезней, а организация мероприятий по обращению с животными не привела к ее улучшению.

Режим экстраординарной ситуации могут объявить в ряде случаев, в частности при смертельном нападении безнадзорных животных на человека, появлении стай в муниципалитете (10 и более животных на 1 кв. км).

Вводится такой режим на срок до 2 месяцев или до отмены экстраординарной ситуации. В период его действия производится отлов безнадзорных животных, включая стерилизованных, имеющих метки, и их транспортировка в пункты временного содержания. Карантинирование, дегельминтизация, вакцинация, стерилизация, маркирование животного осуществляются только в случае его передачи новому владельцу. Возврат безнадзорных животных на прежние места их обитания не допускается. Они содержатся в пунктах временного содержания 11 дней.

"После истечения срока содержания животных без владельцев в пунктах временного содержания животных без владельцев проводится процедура их умерщвления", - говорится в принятом законопроекте.

Умерщвление безнадзорного животного будет возможно при совершении им нападения на человека или проявлении немотивированной агрессивности; если животное нежизнеспособно и физически страдает, в том числе после получения острой травмы; при обнаружении у него болезни, опасной для человека или других животных.

"Умерщвление животного без владельцев производится специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть", - сказано в законопроекте.

Иркутская область
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