Завершено тушение огня на втором из пострадавших от атаки производственных объектов в Ростовской области

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание на втором из производственных объектов в Азове Ростовской области, возникшее после атаки БПЛА, ликвидировано спустя 1,5 суток, сообщает администрация города в своем канале в Max.

"Завершено тушение возгорания на втором из пострадавших от воздушной атаки объектов", - говорится в сообщении.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь вечером во вторник сообщил, что, по оперативной информации, "полностью локализован второй очаг пожара на объекте в Азове".

"Таким образом, завершены работы по ликвидации всех возгораний, возникших в результате атаки БПЛА", - написал Слюсарь в своем канале в Max.

Как сообщалось, в понедельник от атаки БПЛА в Азове начались пожары на четырех производственных объектах. Трое мужчин получили ранения. Они доставлены в больницу.

Днем в понедельник губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что "продолжается ликвидация двух возгораний на территории производственных объектов. Привлечены все необходимые силы и средства".

По данным губернатора, днем во вторник спасатели полностью ликвидировали возгорание на одном из объектов в Азове, подвергшихся атаке БПЛА, продолжались работы по локализации второго возгорания. В границах объектов введен локальный режим ЧС.

Губернатор ранее также сообщил, что специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторить качество воздуха в городе, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.