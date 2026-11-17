Ликвидировано возгорание от атаки БПЛА на объекте в Ростовской области

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Ликвидировано возгорание на одном из производственных объектов в Азове Ростовской области, возникшее от атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Max.

"Сегодня днем полностью ликвидировано возгорание на одном из объектов в Азове, подвергшихся атаке вражеских БПЛА. Работы по локализации второго возгорания продолжаются. Привлечены все необходимые силы и средства. В границах объектов введён локальный режим ЧС, работает оперативный штаб МЧС", - написал Слюсарь.

По его словам, специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторить качество воздуха в городе. На данный момент превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.

"На участке трассы Р-280, подвергшемся атаке вражеских беспилотников, специальные службы проводят мероприятия по обеспечению безопасности. Ведутся ранее начатые восстановительные работы. Движение транспорта организовано по альтернативным маршрутам", - добавил губернатор.

Как сообщалось, в минувший понедельник от атаки БПЛА в Азове произошли возгорания на четырех производственных объектах. Трое мужчин получили ранения. Они доставлены в больницу.

Днем в понедельник Слюсарь информировал, что "продолжается ликвидация двух возгораний на территории производственных объектов. Привлечены все необходимые силы и средства".

Также сообщалось, что утром во вторник в результате прицельной воздушной атаки БПЛА на участке трассы Р-280 в Неклиновском районе в районе моста через реку Миус, по предварительной информации, повреждены дорожное полотно, металлические ограждения. Движение по мосту приостановлено с 8 ноября.