Почти 50 регионов РФ выступили против онлайн-продажи вина через "Почту России"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Законопроекты об эксперименте по онлайн-продаже вина через сайт "Почты России" получили отрицательные отзывы из 47 регионов РФ, сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"На сегодняшний день получены уже заключения 47 субъектов Федерации о категорическом неприятии этих законопроектов и пожеланиях депутатов снять их с рассмотрения", - сказала Останина журналистам в среду.

По ее словам, Совет Думы снял принятые уже в первом чтении законопроекты "без дальнейшего их рассмотрения, как сказал председатель Думы".

Глава комитета считает такое решение победой здравого смысла. "Ничья это не политическая победа, но в любом случае во многом это заслуга председателя Государственной думы, который сам занимает твердую позицию в части защиты здоровья наших граждан", - отметила Останина. Она напомнила о принятых в восьмом созыве законах, в частности, о запрете "наливаек", продажи энергетиков детям, законы о запрете продажи вейпов и других.

"Работать дальше будем по защите "Почты России", но не таким способом, как сейчас опять нам предлагает правительство", - сказала Останина.

Госдума приняла соответствующие законопроекты (332027-8) и (332033-8) на заседании 11 ноября. Они были внесены в ГД правительством РФ в апреле 2023 года.

Одним из законопроектов (332027-8) предусматривается в рамках эксперимента реализация российского вина, крепленого и игристого, произведенного из винограда, выращенного на территории РФ, по договору розничной купли-продажи, заключаемому между продавцом и потребителем дистанционным способом с использованием специализированного сайта АО "Почта России" в интернете.

Второй законопроект (332033-8) вносит поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" в части исключения запрета на дистанционную торговлю алкогольной продукцией при проведении этого эксперимента.

Законопроект вызвал большой резонанс. В Госдуме его включили в повестку пленарного заседания для рассмотрения в первом чтении только при условии участия в дискуссии министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, главы Минцифры Максута Шадаева и гендиректора "Почты России" Михаила Волкова.

Интернет-торговля алкоголем в РФ запрещена с 2007 года, но все последующие годы предпринимались попытки ее легализации. Сначала Минфин подготовил соответствующий законопроект, ориентированный на начало онлайн-торговли с 2020 года. Но против этого выступили Минздрав и МВД. В 2021 году президент РФ поручил правительству и "Почте России" провести эксперимент по продаже российских вин.