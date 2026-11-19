Суд оставил в силе приговор "политеховскому маньяку" за убийство 11 женщин

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Восьмой кассационный суд в Кемерове оставил в силе приговор Виталию Манишину, осужденному в 2025 году по делу об убийствах 11 женщин в Алтайском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговор и апелляционное определение оставлены без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

В апелляции осужденный отказался от своих признаний и настаивал на невиновности.

1 октября 2025 года суд приговорил Манишина к 25 годам лишения свободы по совокупности преступлений. В суде он признал вину, но от дачи показаний отказался.

54-летний Манишин обвинялся по п."е" ст.102 УК РСФСР (убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием (в редакции Уголовного кодекса РСФСР от 27.10.1960), пп."а, к" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием).

По данным следствия, в сентябре 1989 года подсудимый, будучи на тот момент студентом, гостил в селе Зеленая Дубрава Родинского района. Там он познакомился с 17-летней девушкой, которую задушил, а тело спрятал в лесу.

В 1999-2000 годах пропали без вести еще 10 местных жительниц. Среди них были абитуриентки и студентки Алтайского государственного технического университета имени Ползунова, поэтому их убийца получил прозвище "политеховский маньяк".

Следствие пришло к выводу, что обвиняемый под предлогом оказания помощи в поступлении в университет и обучении в нем, а также в решении вопросов, связанных с трудоустройством, знакомился с девушками в Барнауле, убеждал их ехать вместе с ним на автомобиле в Калманский район, где насиловал и убивал, а тела прятал в лесном массиве.

Ранее сообщалось, что также установлена причастность фигуранта к убийствам, сопряженным с изнасилованием, которые совершены в июле и августе 1999 года в отношении женщин, пытавшихся трудоустроиться в учебные заведения.

Кроме того, в июле 2000 года в аграрном университете Манишин познакомился с матерью абитуриентки, пообещав за деньги решить вопрос с поступлением дочери. Он обманом отвез ее за пределы жилого сектора Барнаула, где после передачи ему 9 тысяч рублей убил.