Россия оценит программу США по разработке термоядерной авиабомбы после экспертного анализа

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона сможет прокомментировать якобы имеющиеся планы США разработать новую мощную термоядерную авиационную бомбу B94 после получения дополнительных данных, заявила на брифинге представитель МИД Р Мария Захарова.

"Окончательные выводы о характере, о масштабах данной программы можно будет делать лишь по мере появления дополнительных данных и проведения соответствующего экспертного анализа", - сказала она.

Так Захарова прокомментировала появившиеся сообщения со ссылкой на документ Сената США по ассигнованиям, о том, что Вашингтон планирует разработать новую мощную термоядерную авиационную бомбу B94.

"Что касается в целом нашей позиции, то мы внимательно отслеживаем усилия США по развитию своего ядерного арсенала. Это все сопряжено с целым рядом дестабилизирующих американских программ, - продолжила Захарова. - В частности, зафиксировали ранее обозначенные американцами военными намерения сделать особый акцент на подготовке к сценариям, предусматривающим некое, как было сказано, рациональное использование ядерного оружия на театре военных действий".

Она отметила, что в США ведутся активные работы по расширению номенклатуры пригодных для этого вооружений, укреплению потенциалов, которые обеспечивают их боевое применение.

"К подобным средствам, судя по всему, относится и упомянутая вами ядерно-оружейная система B-94. Таким образом, налицо настораживающая тенденция, которая указывает на то, что в Вашингтоне серьезно смещают фокус на проработку дополнительных вариантов так называемого ограниченного применения ядерного оружия в региональных конфликтах, причем под рассуждения о некой рациональности подобных опций", - сказала Захарова.

Она подчеркнула: "Это весьма наглядно высвечивает преобладающее у американских военных представление о допустимом ядерном пороге. Это, безусловно, не может не тревожить. Но соответствующие оценки дадим после экспертного изучения подобных материалов".