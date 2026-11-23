В ЛНР в результате удара БПЛА по машине погиб человек

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В результате ударов по Луганской народной республике за последние сутки есть погибший и шестеро раненых, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В Троицком муниципальном округе БПЛА атаковал легковой автомобиль, погиб 28-летний мужчина.

В Белокуракинском округе в результате удара по жилому дому были ранены 13-летняя девочка и трое взрослых. В том же округе в результате удара по придомовой территории пострадали 15-летний и 16-летний подростки.

В результате удара по объектам энергетической инфраструктуры были обесточены около 160 тысяч потребителей в Северодонецкой агломерации.

"Риск повторных ударов сохраняется. Для предотвращения аварийных ситуаций и проведения восстановительных работ вынужденно вводятся временные отключения электроэнергии во всех муниципалитетах. Все необходимые силы и ресурсы задействованы для скорейшей ликвидации последствий ударов и восстановления стабильной работы энергосистемы", - написал глава ЛНР.

Всего, по его данным, за сутки под огонь ВСУ попали 15 муниципалитетов ЛНР, в том числе Луганск. ПВО и мобильные огневые группы за сутки нейтрализовали около 140 воздушных целей.