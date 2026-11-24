В Сочи из-за непогоды повреждения получил жилой дом

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Сочи городские службы продолжают работать в усиленном режиме в связи с непогодой, в городе повреждения получил жилой дом, сообщила мэрия.

"За ночь в Хостинском, Центральном и Лазаревском районах зафиксировали падение деревьев. В Хостинском районе также повреждён жилой дом: частично пострадала кровля, выбиты стекла. Коммунальные и спасательные службы оперативно выехали на места происшествий, основные последствия уже устранены. Все обращения жителей рассматриваются индивидуально, при необходимости будет оказана помощь", - говорится в сообщении.

Ночью порывы ветра достигали 21 м/с, осадки оставались умеренными. Сейчас атмосферный фронт проходит над территорией города, при этом сохраняется вероятность дальнейшего ухудшения погодных условий.

"Штормовое предупреждение продолжает действовать. Все городские службы и спасательные подразделения остаются на дежурстве, обстановка находится под круглосуточным контролем. Инфраструктура курорта работает в штатном режиме. Поставлена задача сохранять готовность и оперативно реагировать на все сообщения о происшествиях. Жителей и гостей Сочи просят соблюдать осторожность: не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, по возможности избегать прогулок на открытых пространствах во время сильного ветра", - сообщила мэрия.

В Сочи и на федеральной территории Сириус прогнозировали ливни в сочетании с грозой и градом, в высокогорье - сильный снег. На ФТ Сириус 25 ноября, ночью и утром 26 ноября снова прогнозируют ливни с грозой и градом, сообщил глава Совета ФТ Дмитрий Плишкин .

Он отметил, что в предгорной зоне в это же время прогнозируют сильный мокрый снег с налипанием на провода и деревья, на дорогах гололедица. В горах - очень сильный снегопад.

"На море сохраняется шторм 5 баллов с высотой волн до 3 метров, есть вероятность образования смерчей. На реках возрастает риск резкого подъема уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горной зоне возможен сход селевых потоков", - подчеркнул Плишкин.