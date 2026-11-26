Москва пока не видит перспективы диалога с Европой об архитектуре безопасности

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Перспективы диалога со странами Европы не просматриваются, так как их политики выстраивают систему безопасности против России, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Перспективы реального диалога с Западной Европой и с этим всем натовско-есовским сообществом по-прежнему не просматриваются, поскольку их политики стремятся выстраивать систему безопасности даже не ради себя, а просто открыто против нашей страны", - сказала она.

Она отметила, что Россия, в свою очередь, " выступает за равную и неделимую архитектуру безопасности евразийского континента, потому что пробовали сыграть в безопасность по евроатлантическим лекалам, но из этого точно ничего не вышло".