Захарова назвала идею Дании не давать визы россиянам дискриминацией по национальному признаку

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Россия не намерена закрываться и самоизолироваться в ответ на недружественные действия западных стран, заявила представитель МИД Мария Захарова.

На брифинга ее попросили прокомментировать сообщения о том, что Дания предложила Евросоюзу прекратить выдачу туристических виз россиянам и не признавать российские загранпаспорта без биометрических данных.

"Это, конечно, откровенная дискриминация по национальному признаку. Такой подход неприемлем для любой цивилизованной страны, которая позиционирует себя как развитое демократическое государство, приверженное высоким стандартам в области защиты прав человека. Это несовместимые вещи", - сказала дипломат.

"Со своей стороны мы продолжим использовать все имеющиеся возможности для защиты интересов российских граждан, обеспечения их законных прав", - заверила она.

Она отметила, что в отличие от Дании и других государств Евросоюза, "Россия не намерена закрываться и самоизолироваться": "Мы останемся открытой, гостеприимной страной. Мы будем всегда искренне рады тем, кто приезжает в нашу страну с мирными целями".