В Рязанской области восстановили электроснабжение после циклона

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Рязанской области "Рязаньэнерго" восстановило электроснабжение потребителей по сети 6-10 кВ после вчерашней непогоды, сообщила пресс-служба "Россети Центр".

"В настоящее время технологические нарушения в сети 6-10 кВ (обеспечивает электроэнергией преимущественно населенные пункты) устранены. Энергетики в оперативном порядке отрабатывают индивидуальные заявки потребителей в сети 0,4 кВ (снабжает электроэнергией непосредственно жилые дома)", - отмечает пресс-служба.

Над устранением последствий непогоды продолжают работать более 300 специалистов и 130 единиц спецтехники, в том числе бригады , прибывшие из соседних регионов.

Из-за обильного мокрого снега и сильного ветра 25 ноября было нарушено энергоснабжение более чем в ста населенных пунктов 14 муниципалитетах Рязанской области.