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В Минобрнауки допустили возможность ремонта в ИНИОН без выселения сотрудников

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Комиссия при Минобрнауки РФ рассмотрит возможность отремонтировать здание, в котором находится Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН), без переселения ученых.

"Учитывая желание ИНИОН РАН остаться на занимаемых площадях, при министерстве науки и высшего образования РФ с участием профильных специалистов создана комиссия по обследованию здания по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 2. По итогам работы комиссии будет сделано заключение о состоянии здания и о возможности его поэтапного ремонта без переезда сотрудников Института", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки, отвечая на запрос агентства.

Вместе с тем в министерстве напомнили, что здание на ул. Кржижановского, куда ИНИОН был вынужден переехать после резонансного пожара 2015 года, было построено в 1954 году и нуждается в капитальном ремонте. Реконструкцию откладывать нельзя, поскольку МЧС, Ростехнадзор и санэпиднадзор уже вынесли предписания собственнику об устранении нарушений, а присутствие "третьих лиц" будет мешать, отмечается в комментарии.

Если сделать ремонт по частям без переезда ИНИОНа не получится, в Минобрнауки готовят "запасной" вариант - разместить институт в соседних институтах.

"Одновременно, в целях обеспечения непрерывности научно-исследовательской деятельности ИНИОН РАН Министерством науки и высшего образования Российской Федерации прорабатывается вопрос о размещении сотрудников Института на площадях близлежащих институтов в средоточии социально-гуманитарных учреждений академии", - отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее во вторник президент РАН Александр Сергеев призвал не переселять ИНИОН.

"Мое мнение такое, что институт, столь травмированный пожаром - вот не надо его дергать. Иначе мы еще раз его дернем, и он рассыплется, ничего не останется", - сказал Сергеев "Интерфаксу" в кулуарах форума "Технопром-2018" в Новосибирске.

В здании ИНИОН в 2015 году произошел крупный пожар, пострадала библиотека учреждения. После этого институт и его фонды были временно переселены в здание на ул. Кржижановского в Москве. В конце прошлого года стало известно, что из-за аварийного состояния временного здания институту снова предстоит переселение. Сотрудники ИНИОН тогда выступили против переезда - они опасались, что вслед за ним институт могут объединить с другим научным учреждением.

Накануне снова стало известно о планах "переселить" ИНИОН - сотрудники института написали письмо Сергееву с просьбой поддержать коллектив учреждения и остановить переезд. По мнению сотрудников, "очередной переезд" будет означать "добивание ИНИОНа". Кроме того, подписанты заявили о том, что переместить учреждение хотят в место, не приспособленное для института социально-гуманитарного профиля, в то время как на улице Кржижановского рядом с метро "Профсоюзная" он находится в "средоточии социально-гуманитарных учреждений академии".

В начале года также сообщалось о планах построить новое здание для ИНИОН к 2021 году. Строительство планировалось начать в 2019 году.

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Теги: Минобрнауки, ИНИОН

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