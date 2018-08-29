Правозащитники допустили появление третьего потерпевшего в деле о побоях в ярославской колонии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Евгений Макаров является не единственным потерпевшим по делу об избиении в ярославской ИК-1, сообщила "Интерфаксу" юрист фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.

"Мы знаем, по крайней мере, еще об одном потерпевшем. Еще один под вопросом", - сказала она.

По ее данным, дела об избиениях в колонии объединены в одно производство.

В июле "Новая газета" опубликовала видео избиения осужденного Макарова в ИК-1. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Заснятый на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года. Публикация, появившаяся благодаря адвокату осужденного Бирюковой, вызвала общественный резонанс. По возбужденному уголовному делу о превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) в Ярославле арестованы 12 человек, расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Макаров признан потерпевшим по делу и находится под государственной защитой.

23 августа фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как фигурировшие на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

По данным "Новой газеты", видео сделано примерно в декабре 2016 года.

После публикации СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением физической силы и спецсредств (ст. 286 УК РФ). По данному делу были задержаны еще два сотрудника колонии, один из них уже помещен под арест.