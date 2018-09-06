Совет директоров РКК "Энергия" рассмотрит назначение гендиректора до конца сентября

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Врио гендиректора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Сергей Романов уже до конца месяца может возглавить предприятие.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на предприятии, до конца сентября внепланово может собраться совет директоров "Энергии" под председательством первого замглавы Роскосмоса Николая Севастьянова.

"Обсуждается целесообразность внепланового заседания совета директоров, а также сроки и механизмы его проведения. Пока речь идет о том, чтобы провести его до конца месяца. Главный вопрос - утверждение кандидатуры генерального директора предприятия", - сказал источник. Наиболее вероятно, что РКК "Энергия" возглавит действующий врио руководителя Сергей Романов. "Кандидатура Сергея Романова рассматривается как наиболее подходящая с учетом масштабов тех задач, что стоят перед РКК "Энергия", - сказал источник.

Романов стал временно исполняющим обязанности генерального директора в начале августа после ухода прежнего главы компании Владимира Солнцева. В "Энергии" произошел коррупционный скандал, в котором замешаны сотрудники высшего звена.