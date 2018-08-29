Стивен Сигал решил открыть школу айкидо в московском регионе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Известный американский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, подал заявку на регистрацию товарного знака "Aikido Ten Shin Dojo".

Соответствующую заявку предоставили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспатента.

Как индивидуальный предприниматель Сигал зарегистрирован в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщали СМИ, под данным торговым знаком Сигал может открыть школу айкидо в Москве или Московской области.

4 августа стало известно, что Сигал, получивший в ноябре 2016 года российское гражданство, назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

С детства Сигал занимался карате, но затем увлекся айкидо и в начале 70-х годов прошлого века переехал в Японию, где начал совершенствовать свое мастерство. Он получил седьмой дан по айкидо.