МИД РФ предложил создать фонд русской Америки с участием Стивена Сигала

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел России планирует создать специализированный фонд русской Америки и привлечь к его работе видных общественных деятелей, в том числе киноактера Стивена Сигала, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы рассматриваем вопрос создания при МИД РФ специализированного фонда русской Америки, который оказывал бы целевую поддержку совместным проектам в области сохранения наследия, взаимодействуя с компаниями-спонсорами и другими грантодающими структурами", - сказал Рябков на мероприятии ПИР-центра и Дипакадемии "Русская Америка: Гавайские страницы. 200 лет спустя".

"Предполагаем подключить к его работе видных общественных деятелей двух стран, в том числе киноактера Стивена Сигала, который был недавно назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских культурно-гуманитарных связей", - отметил замглавы МИД.

Он также подчеркнул, что у России есть планы интенсификации отношений с музейными учреждениями США.

"Изучаются варианты создания новых музейных комплексов в Форт Россе, в Форт Ванкувере, а также на Гавайях", - добавил С.Рябков.