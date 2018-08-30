Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано в Новосибирской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано на юге Новосибирской области вечером в среду в 94 км юго-юго-восточнее Новосибирска, сообщает в понедельник Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 17:31 мск в среду землетрясения имел координаты 54.18 градуса северной широты и 83.51 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 8 км от районного центра Черепаново.

Интенсивность сотрясений в эпицентре в сообщении не указана.

Ранее представители Алтае-Саянского филиала Геофизической службы сообщали, что в зоне, где произошло землетрясение, возможны достаточно значительные сейсмособытия.