Последний из голодавших заключенных "Владимирского централа" начал есть

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Последний из четырех заключенных тюрьмы "Владимирский централ" (Т-2, Владимирская область) в четверг прекратил голодовку, объявленную 22 августа, сообщила в четверг пресс-служба управления ФСИН по региону.

В пресс-релизе говорится, что заявление о прекращении голодовки "поступило 30 августа перед приемом пищи в обеденное время".

В настоящее время тюрьма работает в штатном режиме, обстановка там контролируемая, добавляет пресс-служба.

Ранее в УФСИН по региону сообщили, что четверо заключенных начали отказываться от приема пищи с 22 августа; каких-либо конкретных требований к учреждению осужденные не предъявляли, причин происходящего не объясняли. 26 августа трое из них письменно уведомили руководство тюрьмы о прекращении голодовки.

Со своей стороны уполномоченный по правам человека в регионе Людмила Романова сообщала, что трое заключенных объявили голодовку с 13-14 августа.