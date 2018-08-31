Минтруд выступил против снижения ставки страхвзносов для людей предпенсионного возраста

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин напомнил о снижении ставки страховых взносов до 22% этим летом в ответ на предложение работодателей ввести льготную ставку взносов для занятых россиян предпенсионного возраста.

"В июле этого года Государственная дума по предложению правительства приняла решение, что ставка страховых взносов для работодателей снижается с 26% до 22%. Как помните, эта ставка была льготной, она продлевалась каждый год и была неопределенность у работодателей, будет такое решение (о продлении льготы - ИФ) или не будет, найдет ли федеральный бюджет деньги для того, чтобы эти расходы Пенсионного фонда компенсировать, или не найдет. Так вот, решение, которое было принято, что ставка 22% - это стандартная ставка, на всю оставшуюся жизнь", - сказал Топилин журналистам в Госдуме в пятницу, комментируя обсуждение пенсионного законопроекта на заседании рабочей группы нижней палаты.

"Это разве не льгота? Льгота для всех работодателей", - добавил он.

Ранее другой участник заседания рабочей группы, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов сообщил журналистам, что многие участники заседания высказались против идеи вводить уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. По мнению выступавших, в частности профсоюзов и работодателей, отметил ректор, карательные меры не будут эффективны, а выходом может быть стимул - например, введение льготной ставки страховых взносов, которые уплачиваются работодателем за работников, достигших предпенсионного возраста.

В среду президент России Владимир Путин в телеобращении заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

Законопроект о пенсионный реформе принят Госдумой в первом чтении. Он предусматривает повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. Президент РФ предложил снизить планку повышения для женщин до 60 лет. Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить - к 2034-у году.