При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали шесть человек

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате происшествия на заводе имени Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области составило шесть человек, сообщает министерство здравоохранения региона.

"По состоянию на 16:00, во время происшествия на заводе им. Я.М. Свердлова пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, двое пострадавших обратились за амбулаторной помощью, трое доставлены в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска.

"Еще один пострадавший переведен в Российский Ожоговый центр (Университетская Клиника ПИМУ) и находится в тяжелом, стабильном состоянии", - отмечается в пресс-релизе.

Утром в пятницу на территории завода имени Я.М.Свердлова произошел взрыв в здании утилизации мин во время производства взрывчатки. Затем там возник пожар на площади 80 кв. м.

Ранее сообщалось, что в результате три человека погибли, еще четверо пострадали. Кроме того, двое считаются пропавшими без вести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

ФКП "Завод им.Я.М.Свердлова" (Дзержинск, Нижегородская область) - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.