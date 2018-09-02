НАК подтвердил ликвидацию главаря кизилюртовской банды в Дагестане

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет РФ в воскресенье сообщил о ликвидации в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане главаря кизилюртовской банды Абаса Хубаева, причастного к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

"Вчера в рамках действующего правового режима контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Республики Дагестан при проведении оперативно-разыскных мероприятий в 20:10 в лесном массиве в двух километрах юго-западнее села Тотурбийкала был обнаружен находящийся в федеральном розыске участник бандитского подполья. На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь из автоматического оружия", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

В ходе боя преступник был нейтрализован. Его личность установлена - это бывший главарь банды Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года.

На месте происшествия обнаружен автомат, пистолет и боеприпасы к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, отмечается в сообщении.