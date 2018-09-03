Москалькова рассказала о письме генпрокурору США в связи с делом Бутиной

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к генеральному прокурору США в связи с делом заключенной в этой стране россиянки Марии Бутиной.

"Я направила сегодня письмо генеральному прокурору Соединенных Штатов", - сказала Москалькова в ходе лекции для студентов Всероссийской академии внешней торговли.

Она отметила, что также обратилась по делу Бутиной к послу США в России в ходе личной встречи.

"К сожалению, очень сложно решать эти вопросы, мы считаем, что они имеют политический окрас", - добавила уполномоченный.

Москалькова выразила надежду на то, что удастся, как минимум, добиться изменения меры пресечения для Бутиной.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора". По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". Бутина в суде не признала предъявленных ей обвинений.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты экстренно посетили Бутину в новой тюрьме в американской Александрии, куда ее этапировали в кандалах. "Российские дипломаты экстренно посетили нашу соотечественницу в новой тюрьме. Мы продолжим добиваться освобождения Марии. В госдеп будет направлен очередной демарш с жесткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к российской гражданке и требованием нормальной, человеческой реакции на происходящее", - сообщили в посольстве РФ в США.

По словам российских дипломатов, их "все больше беспокоит ситуация" с Бутиной, "арестованной американскими властями по явно надуманному обвинению", так как "ее положение продолжает ухудшаться".