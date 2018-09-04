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Читавший непристойные проповеди священник из Татарстана запрещен в служении

По мнению епархии, Владимир Головин также создал сомнительную финансовую схему, замкнутую на членов его семьи

Читавший непристойные проповеди священник из Татарстана запрещен в служении
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Священник из Татарстана, который ввел ныне широко распространенную практику "молитвы по соглашению", протоиерей Владимир Головин запрещен в служении на три месяца, сообщает сайт Чистопольской епархии.

Поводом для такого решение стал отказ священника исполнить распоряжение правящего архиерея отказаться от этой деятельности, "вносящей соблазн в жизнь церкви".

"В случае упорной нераскаянности и дальнейшего неисполнения требований распоряжения (...)или нарушения условий запрещения может быть поставлен вопрос о продлении срока Вашего запрещения в служении или о лишении Вас священного сана", - говорится в указе епископа.

Как сообщалось, в конце августа Чистопольское епархиальное управление осудило деятельность протоиерея Владимира Головина как не соответствующую Священному Преданию.

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"С сожалением и горечью мы должны признать, что протоиерей Владимир Головин с помощью своих сподвижников создал сетевую структуру, управляемую частными лицами, со своей собственной программой и со своими целями и задачами. По информации сайтов, продвигающих "молитву по соглашению с Болгаром", эта сетевая структура растет и действует на всей канонической территории Русской православной церкви и параллельно ей, и за ее пределами", - отмечалось в заявлении епархии.

По мнению епархии, есть основания полагать, что продвижение "молитвы по соглашению" является сложной финансовой инициативой, замкнутой на членов семьи священника и его ближайших последователей.

Кроме того, Головин ввел у себя в храме, где является настоятелем, неканонический чин некоего "духовного лечения" при помощи наложения рук. Также, по мнению епархии, в публичных выступлениях Головина имеются высказывания, "граничащие с кощунством и глумлением над Христом".

Так, в одной из бесед священник "настойчиво предлагал своим слушателям, в том числе девушкам, подробно представить, как мужчина совершает физиологические отправления" и даже "приложил данную тему" к образу Христа. Неподобающими для сана священника в епархии назвали и "восторженный рассказ слушателям о воспевании им богослужебного гимна во время близости с супругой", совет смотреть непристойные фильмы женщинам вместе с мужьями и публичное консультирование женщин о выборе фасона нижнего белья. Епархия также зафиксировала случаи, когда Головин сквернословил в храме и оправдывал сквернословие.

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Теги: Владимир Головин, РПЦ, Татарстан

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