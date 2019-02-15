Церковный суд лишил сана читавшего непристойные проповеди священника из Татарстана

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Епархиальный суд Чистопольской епархии (Татарстан) постановил в четверг лишить священного сана протоиерея Владимира Головина, известного на всю страну своими эпатажными проповедями.

В сообщении, опубликованном на сайте епархии, говорится, что церковный суд признал доказанной вину священника Головина в создании "сообщества, противопоставившего себя Церкви", а также в ведении деятельности, "носящей смущение в среду верующих", в искажении учения Церкви о молитве, "упорном непослушании правящему архиерею, клевете на священноначалие и досаждении словом ряда архипастырей".

"Несмотря на неоднократные предупреждения и призывы к покаянию, такового проявлено не было, учитывая вышеизложенное, извергнуть протоиерея Владимира Валентиновича Головина из священного сана", - сказано в решении епархиального суда.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года священник Владимир Головин, который ввел ныне широко распространенную практику "молитвы по соглашению", был запрещен в служении на три месяца. Поводом для такого решения стало нежелание священника исполнить распоряжение правящего архиерея отказаться от этой деятельности, "вносящей соблазн в жизнь Церкви".

По мнению епархии, есть основания полагать, что продвижение "молитвы по соглашению" является сложной финансовой инициативой, замкнутой на членов семьи священника и его ближайших последователей.

Кроме того, Головин ввел у себя в храме, где является настоятелем, неканонический чин некоего "духовного лечения" при помощи наложения рук. Также, по мнению епархии, в публичных выступлениях Головина имеются высказывания, "граничащие с кощунством и глумлением над Христом".

Так, в одной из бесед священник "настойчиво предлагал своим слушателям, в том числе девушкам, подробно представить, как мужчина совершает физиологические отправления". Неподобающими для сана священника в епархии назвали и "восторженный рассказ слушателям о воспевании им богослужебного гимна во время близости с супругой", совет смотреть непристойные фильмы женщинам вместе с мужьями и публичное консультирование женщин о выборе фасона нижнего белья. Епархия также зафиксировала случаи, когда Головин сквернословил в храме и оправдывал сквернословие.