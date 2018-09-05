Всемирный "Тотальный диктант-2019" пройдет 13 апреля

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Всемирная акция по проверке грамотности "Тотальный диктант" состоится 13 апреля 2019 года, сообщают организаторы диктанта.

"13 апреля 2019 года более 200 тысяч участников сядут за парты и добровольно напишут диктант. Для нас особенно важно показать, что писать грамотно - это модно, и помочь тем, кто желает подтянуть свои знания или вспомнить правила. Тотальный диктант - это праздник русского языка, возможность проверить себя и выявить пробелы в орфографии и пунктуации", - приводятся в сообщении слова директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец.

В ближайшее время начнется сбор заявок от претендентов на звание "Столица Тотального диктанта", а в октябре-ноябре пройдет голосование на сайте проекта, где каждый желающий сможет отдать свой голос за любимый или понравившийся город. "Именно туда поедет автор текста этого года, чье имя станет известно уже осенью", - говорится в сообщении.

В 2018 году столицей акции стал Владивосток, там читала свой текст писательница Гузель Яхина. "Тотальный диктант-2018" и тест TruD (для изучающих русский язык как иностранный) написали больше 250 тысяч участников очно и онлайн.

Идея добровольного диктанта для всех желающих проверить свое знание русского языка родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета (НГУ) "Глум-клуб" в начале 2000-х годов. Организатор мероприятия - фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".

Авторами текстов были Борис Стругацкий (2010 год), Дмитрий Быков (2011 год), Захар Прилепин (2012 год), Дина Рубина (2013 год), Алексей Иванов (2014 год), Евгений Водолазкин (2015 год), Андрей Усачев (2016 год), Леонид Юзефович (2017 год). Ранее авторы традиционно читали диктант в НГУ.