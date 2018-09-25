Госдума запретила НКО-иноагентам проводить антикоррупционную экспертизу законов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении закон о запрете гражданам с неснятой судимостью и НКО-иноагентам проводить официальную антикоррупционную экспертизу законов, нормативных актов и их проектов.

Поправка вносится в закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" и ограничивает ряд категорий физических и юридических лиц в получении официального статуса независимого эксперта, аккредитованного Минюстом России.

Устанавливается, что не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов или проектов нормативных правовых актов гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость; некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.

В соответствии с новым законом теряют возможность проводить такую экспертизу международные и иностранные организации.

Так же не будут допускаться к такой экспертизе граждане, которые были уволены в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения и были включены в соответствующий реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Кроме того, не смогут проводить аникоррупционную экспертизу граждане, которые осуществляют деятельность в органах госвласти, местного самоуправления, госкорпорациях, которые сами проводят такую антикоррупционную экспертизу.

Законопроект был подготовлен Минюстом для установления дополнительных требований к физическим и юридическим лицам, претендующим на получение аккредитации в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

Вопрос о повышении требований к физическим и юридическим лицам, претендующим на получение аккредитации в качестве независимых экспертов, обсуждался в Совете при президенте РФ по противодействию коррупции.

Вводимые ограничения исключат возможность влияния определенных принятым законом физических и юридических лиц на социальные и политические институты российского общества, говорится в пояснительной записке.

Такие ограничения рассматриваются как один из приоритетов в деятельности органов государственной власти, направленных на защиту основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов российских граждан, национальных интересов РФ, обороноспособности и безопасности государства и поддержание общественного порядка, говорится в материалах.