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Псковское "Яблоко" попросило СК проверить прохождение кандидатами муниципального фильтра

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Председатель псковского регионального отделения партии "Яблоко", депутат областного собрания Лев Шлосберг направил заявление главе СК РФ Александру Бастрыкину по факту воспрепятствования прохождения муниципального фильтра кандидатами на выборах губернатора региона.

Как сообщает пресс-служба отделения партии, Шлосберг просит провести проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" и "в" части 2 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, соединенное с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения; совершенное лицом с использованием своего служебного положения; совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

В заявлении указывается список лиц, действия и обстоятельства, подлежащие следственной проверке.

"Согласно законодательству, кандидат на выборах губернатора Псковской области не может представить в избирательную комиссию более чем 116 листов поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований. При этом в поддержку одного из кандидатов было собрано до 1 тыс. подписей, что создало искусственное препятствие для регистрации других кандидатов", - говорится в сообщении.

Кроме того, за отдельных кандидатов нотариальное удостоверение подписей было произведено в количестве свыше 116. "Массовое удостоверение подписей депутатов свидетельствует о планировании данных действий и предварительном распределении ролей в них", - считает Шлосберг.

Копии заявления направлены председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой и первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко.

Шлосберг также требует обратить внимание на саму законодательную норму о необходимости прохождения "муниципального фильтра" и предлагает отменить ее как дискриминационную законодательную конструкцию, реальной целью которой является исключительно ограничение избирательных прав граждан.

Ранее кандидат от партии "Яблоко" Виталий Аршинов снял свою кандидатуру с выборов губернатора Псковской области, так как не смог собрать необходимое число подписей для прохождения муниципального фильтра.

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Теги: Псковская область, Яблоко, Лев Шлосберг
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