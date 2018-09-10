Памфилова признала влияние пенсионной реформы на прошедшие выборы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пенсионная реформа оказала влияние на результаты выборов в единый день голосования, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

"На выборы всегда влияют все социальные, экономические, политические факторы. В данном случае вопрос дальнейшей судьбы пенсионный системы в стране - он превалировал", - сказала Памфилова на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По словам председателя ЦИК, многие кандидаты "оттаптывались" на вопросе, связанном с повышением пенсионного возраста.

"Мы видим, насколько живая, динамичная ситуация в стране и как люди наши не пассивные, а вполне думающие, активные и реагирующие на то, что происходит", - подчеркнула Памфилова.

Накануне в городах России прошли акции протеста оппозиции, большинство из них - несогласованные, против повышения пенсионного возраста.

Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении в июле текущего года. Он был принят в версии, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, но как ожидается, он будет скорректирован в соответствии с президентскими предложениями о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Сейчас он готовится к принятию во втором чтении, планируется, что это произойдет в эту осеннюю сессию.