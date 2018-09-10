"Единая Россия" сохранила большинство в башкирском парламенте

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Шесть политических партий получат мандаты в Госсобрании-Курултае Башкирии по итогам прошедших в воскресенье выборов. Об этом сообщил председатель Центризбиркома республики Хайдар Валеев на пресс-конференции в понедельник.

По его данным, "Единая Россия" (58,31%), КПРФ (18,80%), ЛДПР (9,96%) и "Справедливая Россия" (5,47%), набравшие более 5% голосов избирателей, получили 35, 11, 6 и 3 мандата соответственно.

По одномандатным округам кандидаты "Единой России" одержали победу в 44 округах, КПРФ - в четырех, представители "Патриотов России" и "Справедливой России" - в двух, ЛДПР и "Зеленых" - в одном. Также место в парламенте получил один самовыдвиженец.

Таким образом, из 110 мандатов в Госсобрании-Курултае РБ 79 мест получила "Единая Россия" (71,8%), 15 - КПРФ (13,6%), семь - ЛДПР (6,3%), пять - "Справедливая Россия", два - "Патриоты России", по одному - "Зеленые" и самовыдвиженец.

Как сообщалось, за места в региональном парламенте боролись представители десяти региональных отделений политических партий, шесть из них (ЛДПР, "Справедливая Россия", экологическая партия "Зеленые", КПРФ, "Единая Россия", "Патриоты России") выдвинули кандидатов по единому округу и одномандатным округам, остальные четыре ("Партия роста", "Партия ветеранов России", "Партия дела", "Защитники Отечества") - только по одномандатным избирательным округам.

Всего на 110 мандатов претендовали 1020 кандидатов, из которых 285 "одномандатников".

На предыдущих выборах в Госсобрание-Курултай Башкирии в 2013 году "Единая Россия" получила 76,16% голосов избирателей, КПРФ - 11,69%, ЛДПР - 3,7%, "Справедливая Россия"- 2,8%. Остальные восемь партий набрали менее 1% голосов. Партии "Единая Россия" и КПРФ, преодолевшие 7-процентный барьер для прохождения в республиканский парламент, получили 49 и 6 мандатов соответственно.

По одномандатным округам тогда кандидаты "Единой России" одержали победу в 39 округах, КПРФ - в четырех, ЛДПР - в трех, представители "Патриотов России", "Альянса зеленых" и Партии социальной солидарности - в одном. Также места в парламенте получили семь самовыдвиженцев.

Выборы в Госсобрание-Курултай республики проходят по смешанной системе (мажоритарной и пропорциональной) - 55 депутатов избираются по одномандатным округам, столько же - по партийным спискам по единому республиканскому округу.